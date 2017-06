Due mesi di lavori notturni: chiuse le corsie di sorpasso dell'autostrada A28

CONEGLIANO Lavori importanti tra le ore 21:00 di lunedì 5 Giugno e le ore 06:00 di domenica 06 Agosto 2017, limitatamente all'orario notturno compreso tra le ore 21:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, per la circolazione sull'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano in entrambe le direzioni di marcia.

Autovie Venete ha infatti previsto la chiusura delle corsie di sorpasso, tra il km 0+000 ed il km 48+500, per tratti non superiori a 5 chilometri. Una decisione inevitabile dal momento che i lavori in programma sul tratto autostradale che collega i due caselli non possono essere ulteriormente posticipati. Due mesi di riduzione della viabilità autostradale che potrebbero causare alcuni disagi agli automobilisti che si muoveranno per le vacanze durante i mesi estivi. La chiusura notturna delle corsie di sorpasso dovrebbe però limitare al minimo i problemi alla circolazione.