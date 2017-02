Lavori di asfaltatura all’esterno del casello di Meolo-Roncade: viabilità modificata

RONCADE Lunedì 13 e martedì 14 febbraio la rotonda dello svincolo di accesso al casello di Meolo-Roncade non potrà essere utilizzata da chi arriva da San Donà di Piave utilizzando la strada Regionale 89 in direzione Treviso. I tratti stradali che portano alla rotonda, infatti, saranno interessati da lavori di asfaltatura (dalle sei del mattino alle 20,00).

Gli utenti in arrivo da San Donà potranno accedere al casello soltanto percorrendo un itinerario alternativo, lungo le strade provinciali SP 61 e SP 64, che sarà adeguatamente segnalato. Il percorso alternativo si sviluppa lungo le vie Monastier, Castelletto, Pralongo e Zugno, per poi rientrare sulla “Treviso mare” (SR 89), in via Hemingway, strada che pur interessata dai lavori, resterà sempre aperta al traffico in direzione San Donà di Piave. Da qui si potrà accedere al casello di Meolo-Roncade ed entrare in A4. Per evitare che i veicoli in transito intralcino i lavori, sarà chiusa al traffico anche Via delle Industrie all’altezza dell’intersezione con la Treviso Mare. Anche in questo caso ci sarà adeguata segnaletica con il percorso alternativo.