Lavori al casello di Treviso Sud: Chiuso ingresso e uscita della A27 a Silea

SILEA A causa di lavori di pavimentazioni, il casello di Treviso Sud, sull'autostrada A27 Venezia-Belluno, rimarrà chiuso nella notte tra il 25 e il 26 Maggio. Le sbarre rimarranno abbassate dalle 21 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 Maggio. Stazione chiusa in ingresso e uscita sia per chi proviene da Venezia che da Belluno. Autostrade per l'Italia consiglia naturalmente l'uscita nei caselli limitrovi, ovvero Mogliano Veneto e Treviso Nord.