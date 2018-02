Ripresi i lavori alla caserma dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO L'ultimo stralcio dei lavori per il completamento della caserma dei vigili del fuoco di via Pascoli è partito. Si tratta di interventi per un valore complessivo di circa un milione di euro, interamente di provenienza ministeriale, che vedono però il Comune di Vittorio Veneto impegnato a gestire i fondi in qualità di stazione appaltante.

La nuova struttura, non appena completata, ospiterà uomini e mezzi attualmente dislocati a Nove. La caserma di Vittorio Veneto è destinata a diventare una vera e propria infrastruttura d'area, centrale nell'attività di prevenzione e di contrasto degli incendi e delle emergenze di ogni natura svolta dai Vigili del Fuoco nell'intero comprensorio.