San Biagio, partita la ristrutturazione dell'ex scuola elementare

SAN BIAGIO DI CALLALTA Hanno preso il via stamane a San Biagio di Callalta i lavori per la ristrutturazione dell’ex scuola elementare. Si tratta di un intervento importante perché, a lavori conclusi, metterà a disposizione dei cittadini nuovi spazi sia per uso ricreativo, culturale che sportivo. Il progetto è suddiviso in due stralci per un investimento complessivo di 850 mila euro, somma inserita nel piano triennale delle opere pubbliche.

Il primo stralcio, finanziato per 450 mila euro, prevede innanzitutto il miglioramento sismico della struttura, con il consolidamento dei solai, il rifacimento della copertura e la demolizione dei corpi di fabbrica laterali. Una volta consolidato il fabbricato, si procederà con la realizzazione di nuovi pavimenti ed impianti tecnologici, la posa di serramenti interni ed esterni con l’obiettivo di rendere già agibile una porzione al piano terra. Mentre l’impresa Vardanega di Possagno, aggiudicataria dell’appalto, procederà con i lavori, sotto la direzione dell’arch. Fabio Tittonel, l’amministrazione completerà l’iter del secondo stralcio così da poter arrivare alla conclusione dell’intervento nell’arco di un anno.

“La ristrutturazione dell’ex scuola elementare del capoluogo – spiega il sindaco Alberto Cappelletto - si inserisce nel progetto di valorizzazione del nostro patrimonio e assume un significato particolare perché si tratta di un edificio molto caro ai tanti sanbiagiesi che lì hanno trascorso una buona parte della loro infanzia. Con il completamento di questo intervento andremo ad ampliare gli spazi a disposizione di piccoli e grandi eventi, anche culturali offrendo alla cittadinanza un altro luogo di socializzazione”.