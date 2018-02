Lavori sulla linea telefonica: Pontebbana a senso unico alternato per un mese

MOGLIANO VENETO Un mese di Pontebbana a senso unico alternato per consentire i lavori di posa delle infrastrutture telefoniche nel comune di Mogliano Veneto. E' questo il pesante annuncio che Anas ha diramato nelle scorse ore annunciando che lungo la statale sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da movieri, per una lunghezza massima non superiore ai 200 metri, dal giorno 15 febbraio al giorno 16 marzo 2018, nel tratto compreso tra il km 7,933 e il km 9,167, nel territorio comunale di Mogliano Veneto, nella provincia di Treviso.

Gli interventi previsti saranno condotti nella sola fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 8,00 e le ore 18,00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Lungo la tratta oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti la limitazione di velocità a 50 e 30 Km/h, nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.