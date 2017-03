Area di via Santa Caterina: a breve sarà asfaltata la rotatoria e il tratto verso est

MONTEBELLUNA Sono oramai imminenti i lavori per la sistemazione dell'area relativa alla nuova rotatoria di via Santa Caterina. Sono previsti, infatti, per l'inizio della prossima settimana – lunedì 27 e martedì 28 marzo – i lavori di asfaltatura definitiva della rotatoria. Si tratta dell'ultima fase dei lavori iniziati l'estate scorsa all’intersezione tra via Ospedale, via Santa Caterina e via San Liberale, che ha consentito di risolvere uno dei punti critici della parte occidentale della città.

L'assessore Michele Toaldo spiega: "Chiediamo pazienza ai cittadini perchè ci saranno due giorni di disagio ma va sottolineato che questo servirà per prevenire altri problemi in futuro. Infatti l'asfalto modificato che verrà steso è un materiale già utilizzato in altre rotatorie in città e ha dato prova di essere resistente e duraturo". Saranno comunicate nei prossimi giorni le modifiche alla viabilità previste per le due giornate di intervento. Nei prossimi mesi poi continuerà anche l'asfaltatura di via Santa Caterina, da via Ospedale, verso est, fino all'intersezione con la rotatoria tra via Bertolini, via San gaetano e via Sansovino. L'intervento, del costo di 105mila euro, è uno tra quelli intervisti all'interno del pacchetto manutenzioni di 915 mila euro.

Spiega il sindaco, Marzio Favero: “Si tratta di un tratto di 700 metri in cui, oltre a procedere con l'asfaltatura della strada, sarà anche realizzata, sul lato nord, una banchina pavimentata che permetterà ai pedoni di raggiungere in sicurezza il cimitero o il duomo. Era una richiesta molto sentita da parte dei residenti, anche nella fase di discussione delle osservazioni del Piano generale del traffico urbano e che, dopo un recente sopralluogo, abbiamo ritenuto di poter realizzare. Oltre all'asfaltatura e alla banchina, saranno eseguite anche opere di miglioramento idraulico per la raccolta delle acque meteoriche in quanto quelle zone, in caso di precipitazioni di media o alta entità, spesso soffrono spesso di allagamenti e disagi".