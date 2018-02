Lavori terminati: torna a splendere il palazzo delle Poste colpito dalla grandine

VITTORIO VENETO Il Palazzo delle Poste di Vittorio Veneto, che si affaccia su piazza delle Medaglie d’Oro, è tornato a disposizione del pubblico con una nuova immagine più consona al proprio ruolo.

L’ultimo ciclo di interventi è stato portato a termine con la sostituzione delle veneziane esterne danneggiate dalla grandinata del giugno scorso che davano allo stabile un aspetto dimesso e disadorno, a tutto svantaggio del decoro della piazza. I lavori sono stati preceduti da una serie di interventi negli spazi interni, al piano primo e secondo, con la posa di nuovi pavimenti, la tinteggiatura delle pareti, l’installazione di nuovi impianti elettrici e dei cablaggi per la rete informatica. Costo totale dell’operazione, ottantamila euro, quarantamila per piano. Il restyling appena terminato ha infuso nuova vita al vecchio palazzo. Infatti, all’interno degli spazi abbandonati dal Giudice di Pace e dall’Agenzia delle Entrate, si sono insediate - al primo a al terzo piano - le direzioni degli Istituti Comprensivi cittadini Vittorio Veneto 1 “Da Ponte” e Vittorio Veneto 2, con ingressi su via Vittorio Emanuele.

I due distretti scolastici, che prima si trovavano presso la scuola Da Ponte e nello stabile dell’ex ufficio del Lavoro in via Galilei, sono così ora riuniti all’interno della stessa struttura al centro della città e a due passi dalla sede del Municipio. Al piano secondo dell’edificio, nei mesi precedenti, aveva già trovato posto anche il FabLab di Vittorio Veneto, un laboratorio aperto al pubblico e dotato di macchine per la fabbricazione digitale come stampanti 3D e laser a Co2. Un palazzo vuoto torna così ad essere centro di attività e di attrazione per buona parte dei vittoriesi.