Rivoluzione parcheggi, al via il cantiere al Pattinodromo

TREVISO Rivoluzione parcheggi ai blocchi di partenza. La settimana prossima partirà il cantiere che cambierà l'assetto, dal 2019, della sosta in Città a partire dal parcheggio dell'area ex Pattinodromo, lungo il Put. Per i prossimi due mesi la maggior parte dei parcheggi verrà occupato dai lavori in corso - come riporta La Tribuna di Treviso. Il futuro dell'area, a ridosso delle mura cinquecentesche, vedrà una sosta sotterranea, per un park completamente interrato, oltre alla messa a pagamento - attualmente gratuita. Sopra rimarrà un manto verde, molto più consono secondo Ca' Sugana. Il park ex-Pattinodromo è solo il primo tassello della rivoluzione sosta: poi arriverà nel 2019 l'ora del Cantarane e di un "cambio colore" di alcuni stalli, da pagamento a gratuiti - il tutto però, per l'amministrazione Manildo, elezioni comunali permettendo.