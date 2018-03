Terminati i lavori, riapre al traffico piazza Duomo

TREVISO Piazza Duomo torna a splendere in tutta la sua bellezza e con una pavimentazione tutta nuova. Via ruspe e transenne, che in questi mesi hanno creato qualche disagio a residenti e commercianti: ora la viabilità torna alla normalità. Un primo stralcio prima delle feste di Natale aveva interdetto la viabilità completa della piazza, poi dopo l'Epifania, si è ripartiti con la seconda tranche dei lavori, che aveva soltanto deviato il passaggio delle auto, occupando parte del parcheggio.

Ora tornano a pieno regime l'utilizzo dei parcheggi in piazza Duomo ma rimane, al momento, chiuso il passaggio ai mezzi pubblici. La fermata del bus rimarrà ancora per qualche giorno in via Battisti. "Rimane qualche piccolo lavoro di completamento all'angolo con via Manin - afferma l'assessore alla cura e benessere urbano e della persona Ofelio Michielan - ma già da oggi possiamo dire conclusi i lavori di piazza Duomo. Tutto si è svolto per il meglio e nei tempi previsti".