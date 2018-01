Al via i lavori di Piazza Duomo: garantito il transito di auto, ciclisti e pedoni

TREVISO E' iniziato lunedì mattina il cantiere del secondo stralcio dei lavori in Piazza Duomo. Gli interventi interesseranno il tratto di strada che va dall'incrocio con via Manin fino alla fine del parcheggio. I lavori consentono il normale transito di auto, ciclisti e pedoni. Gli autobus di linea vengono invece deviati per via San Liberale e, da lì, in Borgo Cavour. Obiettivo dell’amministrazione riconsegnare la piazza nuova per marzo. Gli agenti della locale, guidati dal comandante Maurizio Tondato, saranno inoltre presenti nei primi giorni di cantiere per facilitare le operazioni e informare la cittadinanza.

