San Biagio di Callalta: al via gli attesi lavori su Piazza Marcinelle di Cavriè

SAN BIAGIO DI CALLALTA Prenderanno il via a fine mese, a Cavriè di San Biagio di Callalta, i lavori per la sistemazione di piazza ‘Martiri del lavoro Marcinelle’ e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via Valdrigo. L’intervento è frutto di un accordo pubblico-privato approvato dall’amministrazione Cappelletto il cui valore economico a beneficio della comunità è quantificabile in circa 150 mila euro. Sono 4 i punti dell’accordo. Il primo riguarda l’intervento sulla piazza che, a causa del traffico veicolare all’epoca della sua realizzazione non previsto, necessita di una manutenzione straordinaria. Sarà quindi creata un’area a parcheggio pubblico, distinta rispetto alla rimanente parte destinata a spazio di aggregazione ad uso pedonale. “In questo modo – spiega il sindaco Alberto Cappelletto – andremo a riordinare l’uso della piazza, rendendola più sicura e al tempo stesso dandole nuovo decoro urbano. Si tratta di un altro importante risultato raggiunto per la messa in sicurezza del nostro territorio”.

Con l’occasione si provvederà anche alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento della struttura sanitaria in via Valdrigo e al rifacimento della recinzione a lato del parcheggio della scuola primaria, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.L’accordo prevede inoltre la fornitura di sostegni e armature di illuminazione pubblica in sostituzione di quelle vetuste oggi presenti nelle varie frazioni del comune. Altro punto importante, l’ultimo, dell’accordo urbanistico con il private, riguarda la cessione dell’area sulla quale in futuro dovrebbe sorgere la strada ‘Olmi Sud’. “Così eviteremo di dover avviare la procedura di esproprio, con vantaggio economico e di risparmio di tempi” conclude il sindaco.