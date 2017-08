Lavori in corso a piazza Meschio: il Comune prova a rendere più fruibile l'area ai cittadini

VITTORIO VENETO Piazza Meschio sarà restituita al decoro e alla dignità. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che, ripresa la piazza, entro domani sera procederà ad avviare alcuni lavori minimi sull'esistente. Gli operai del Comune, infatti, effettueranno lo sfalcio dell'erba oltre a piccole manutenzioni sull'area, compresa la messa in sicurezza.

In base alla situazione che sarà effettivamente rilevata sul luogo, lunedì verrà inoltre decisa la parziale restituzione della piazza alla fruibilità pubblica, almeno a livello pedonale, grazie ad un transennamento più ridotto rispetto all'attuale. Il tutto in attesa del progetto di riqualificazione, il cui incarico è in corso di affidamento. Dopo i tempi tecnici necessari alla redazione del progetto esecutivo, l'iter prevede l'approvazione del progetto stesso e la gara d'appalto.