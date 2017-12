Ciclabile lungo la statale Alemagna: prorogati i lavori, traffico a rilento nel coneglianese

CONEGLIANO Anas ha annunciato che nelle prossime giornate proseguiranno i lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada statale 51 `di Alemagna`, tra il km 1,880 ed il km 3,480, in provincia di Treviso.

Il senso unico alternato, già istituito in tratti saltuari, tra il km 1,880 ed il km 3,480, continuerà ad essere in vigore fino alla fine dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 16.30, con l`esclusione dei giorni festivi e prefestivi. La proroga si rende necessaria per consentire al Comune di Conegliano l`esecuzione dei lavori, nel territorio comunale di Conegliano e Colle Umberto. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde, gratuito, 800 841 148.