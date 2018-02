Ostiglia e Restera più vicine, al via il cantiere per la conclusione della pista ciclabile

TREVISO Inaugurerà la settimana prossima il cantiere relativo al terzo ed ultimo stralcio dei lavori per completare la pista ciclabile che porta dal centro storico all'Aeroporto Canova. L'ultimo tratto è quello che congiunge la chiesa di San Giuseppe a viale Montegrappa, passando attraverso via Bernardi, il sottopasso della vecchia stazione di Porta Santi Quaranta e viale XV luglio. Il costo previsto è di circa 100.000 € ed i lavori si concluderanno in una quarantina di giorni (quindi, tempo permettendo, nella seconda metà di aprile). Non è prevista alcuna modifica al traffico e alla circolazione.

L'opera, iniziata tre anni fa, permetterà di collegare le mura di Treviso con i quartieri di San Giuseppe, Sant'Angelo e Canizzano: attraversando il centro storico, quindi, sarà possibile pedalare dalla Restera alla Treviso-Ostiglia in tutta sicurezza. Un percorso suggestivo ed altamente attrattivo sia per i trevigiani che per i turisti in bicicletta, un target in grande crescita e ad alto potenziale per le strutture ricettive della città. Per completare l'ultimo stralcio, è prevista anche la piantumazione di 56 nuove piante nella zona, in sostituzione delle 28, ammalorate, che verranno rimosse in occasione dei lavori. Un arricchimento del patrimonio arboreo in linea con la politica green dell'Amministrazione, che solo nel 2017 ha piantato 605 nuovi alberi (lo stesso numero di quelli piantati in cinque anni, dal 2007 al 2013, dalle precedenti amministrazioni).

“La responsabilità di chi amministra una città, specialmente per abbassare i livelli di inquinamento, è di fornire ai cittadini gli strumenti per assumere uno stile di vita sano e sostenibile – commenta il sindaco Giovanni Manildo – il completamento della pista ciclabile di San Giuseppe va in questa direzione: ad esempio, grazie alla nuova ciclabile ogni mattina i ragazzi potranno raggiungere le scuole del centro in bicicletta in sicurezza, permettendo ai genitori di usare il meno possibile le auto. Non solo: l'opera si rivela strategica anche per collegare quartieri e centro storico, così che nessuno debba sentirsi in periferia, aprendo la città oltre le mura, creando un vero sistema-Treviso, una città tutta intera. Questo significa 'Treviso is Open': porte aperte verso tutti i cittadini, i turisti, idealmente verso il mondo”.

“Treviso è già la capitale della bicicletta – gli fa eco l'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michielan - già un trevigiano su quattro usa la bicicletta per spostarsi, abbiamo marchi di biciclette richiesti in tutto il mondo, siamo tra i primi 20 comuni d'Italia per il rapporto tra metri di piste ciclabili e numero di abitanti. Ma vogliamo migliorare, perché abbiamo un patrimonio da vivere e valorizzare nel profondo. Dopo tre anni concludiamo un'opera ambiziosa e preziosissima, in grado di collegare centro storico ed aeroporto, quartieri e piazze cittadine, Restera e Treviso Ostiglia. Consegniamo alle generazioni attuale e future uno dei percorsi storico-naturalistici più suggestivi d'Italia, con importanti ripercussioni per le abitudini dei cittadini e per il turismo della città. Ne andiamo fieri: siamo molto soddisfatti”.