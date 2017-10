Dodici giorni di lavori lungo la statale Pontebbana: lunedì il via ai cantieri

MOGLIANO VENETO Nuovi lavori sulla strada statale 13 “Pontebbana” saranno attive alcune limitazioni notturne (in una fascia oraria che andrà dalle ore 20,00 fino alle 7,00 del mattino) da lunedì 23 ottobre e fino a venerdì 3 novembre 2017 esclusi i giorni festivi e prefestivi, in provincia di Treviso.

Nel dettaglio, in tratti saltuari dal km 13,200 al km 62,700, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri in prossimità delle aree di cantiere. Il provvedimento interessa i territori comunali di Mogliano Veneto, Preganziol, Susegana, San Fior e Cordigliano e si rende necessario per consentire i lavori di manutenzione dell’asfalto. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde, gratuito, 800 841 148.