Lavori in corso "itineranti" tra il Terraglio e la Pontebbana, limitazioni al traffico per un mese

TREVISO al via i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, con interventi in tratti saltuari lungo l’intero asse della statale. Anas comunica che, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, fino al 25 maggio 2018 sulla statale 13 “Pontebbana” sarà in vigore il senso unico alternato regolato da movieri, in tratti saltuari lungo l’intero asse della strada statale. Le limitazioni saranno via via istituite tra il km 13,200, nel territorio comunale di Preganziol, e il km 63,100, nel comune di Orsago, per un cantiere "itinerante" della lunghezza di circa 200-300 metri. I lavori saranno effettuati nel solo orario notturno compreso fra le ore 21:00 e le ore 7:00 del giorno successivo e saranno sospesi durante le notti dei giorni festivi e prefestivi.

In corrispondenza del cantiere saranno inoltre in vigore il limite di velocità a 50 e 30 km/h, nonché il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli. Le limitazioni riguardano la sola fascia oraria notturna, ovvero tra le 21 e le 7. I lavori proseguiranno fino al 25 maggio. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito, 800 841 148.