Lavori a San Pancrazio, Michielan: "La vera beffa è che nessuno era mai intervenuto"

TREVISO "I lavori di vicolo San Pancrazio verranno terminati entro metà gennaio, portando a termine un intervento che nessuno si era mai preoccupato di fare nelle amministrazioni precedenti - dichiara l'assessore alla cura e al benessere urbano Ofelio Michielan - L'intervento prevede non solo il rinnovamento del manto stradale, che permetterà di transitare in sicurezza, ma anche il completo rifacimento dei sottoservizi, grazie ad un investimento di Ats di circa 60mila euro. Questa è l'unica, vera causa del ritardo dei lavori (in quanto Ats inizialmente non aveva ritenuto necessario intervenire), ma consentirà ai residenti di tutto il quadrante di avere un sistema di acquedotto completamente nuovo, che metterà la zona al riparo da nuovi lavori per molto tempo. Un risultato che forse vale la pena attendere fino a metà gennaio - chiude l'assessore - visto che nessuna amministrazione finora aveva messo a questa situazione".