Nuovo investimento del Comune: oltre due milioni di euro per le scuole di quartiere

TREVISO E' di poche ore fa la notizia che la giunta comunale di Treviso ha approvato il piano per la riorganizzazione dei plessi scolastici tra San Lazzaro, San Zeno e Sant'Antonino.

I lavori riguarderanno la scuola Don Milani dove arriveranno nuovi spazi per la palestra e la mensa, e la scuola media Felissent, dove verrà realizzata la segreteria dell’istituto comprensivo. Un intervento necessario quest’ultimo che consentirà a tutti i bambini della primaria di frequentare i corsi presso la scuola Don Milani, mentre fino ad oggi alcune classi erano costrette a seguire le lezioni presso la scuola Tommaseo. “Con questi interventi che verranno inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici creiamo nuovi spazi per la didattica dei nostri ragazzi - dichiara l’assessore alla città educativa Anna Caterina Cabino - ma liberiamo anche strutture che potranno essere utilizzate come centro di aggregazione per gli abitanti dei quartieri".

L’edificio della scuola Tommaseo, dove non si terranno più le lezioni, potrà diventare una sede funzionale ad usi civici condivisi con la cittadinanza. “Avvieremo nel quartiere un percorso partecipato, anche in collaborazione con l’assessore Manfio, per mettere a fuoco le esigenze più rispondenti ai bisogni dei cittadini”. L’investimento è di 2milioni e 400mila euro e verrà inserito nella prossima variazione del piano triennale delle opere pubbliche 2018 –2020.