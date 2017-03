Ponte di Piave: al via i lavori di illuminazione dello Stadio Comunale Tumiotto

PONTE DI PIAVE Inizieranno il giorno 20 marzo 2017 i lavori di rifacimento delle torri faro e dell’impianto di illuminazione dello Stadio Comunale Paolo Tumiotto di Ponte di Piave. “L’intervento - afferma il Sindaco Paola Roma - prevede la sostituzione delle torri faro attualmente in situazione di degrado con nuove torri faro e nuovi proiettori a risparmio energetico. Contestualmente verranno sostituiti i quadri elettrici con nuove apparecchiature anch’esse depauperate al fine di mettere in sicurezza e migliorare l’attuale illuminazione del campo di calcio.”

“Le torri faro la cui ultima manutenzione risale al 1986 – spiega l’assessore allo Sport Stefania Moro – non hanno avuto successivi interventi di manutenzione negli anni, abbisognavano di un intervento strutturale, per mettere in sicurezza gli atleti per i quali Ponte di Piave si contraddistingue per importanti risultati anche a livello mondiale e i cittadini che quotidianamente fruiscono dello stadio comunale. Questo è un primo intervento, poiché molto altro in manutenzione c’e da fare in questo come in tutti gli impianti sportivi del territorio e ringraziamo la Regione e gli enti che sostengono l’opera.”

“La Regione Veneto, con la deliberazione del 15 novembre 2016 – spiega l’assessore Regione Veneto allo Sport Cristiano Corazzari – ha ammesso il Comune di Ponte di Piave a contributo per l’opera di rifacimento quadri elettrici per illuminazione campo da calcio”. La spesa complessiva è di circa euro 90.000,00 finanziate con contributo per la realizzazione di opere pubbliche messo a disposizione dal consorzio Bim Piave, nelle due annualità e contributo della Regione Veneto a sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi - con cui il Comune di Ponte di Piave si è aggiudicato il bando.