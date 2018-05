Treviso, proseguono i lavori a Sant'Antonino, Santa Bona e San Liberale

TREVISO Per tutta la settimana proseguirà l'asfaltatura di via Sant'Antonino, nel tratto compreso tra le ex scuole Carrer e la Chiesa parrocchiale. In corso d'opera anche la pista ciclabile a San Giuseppe, in via Noalese. Continua anche il rifacimento del nuovo marciapiede in Strada del Galletto, a Santa Bona, mentre inizia stamattina la costruzione del marciapiede in via Benedetto Marcello, una laterale della Castellana. Infine, proseguono anche i lavori per rinnovare segnaletica orizzontale in viale Europa, a san Liberale e in via Ghirada. Il lotto 1 non si conclude qui: previsti nei mesi estivi nuovi interventi in via Roncole a San Pelajo, in viale Brigata Marche a Santa Maria del Rovere, in via Da Vinci a Fiera, in Strada Ovest e in centro storico. I lavori riguarderanno anche in questo caso asfaltature, messa in sicurezza delle banchine e segnaletica orizzontale. Né i lavori in corso né quelli futuri comportano chiusure al traffico urbano.