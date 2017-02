Lazzaris ha scelto il gruppo Basso-Lefim per una nuova linea di confetture BIO

CONEGLIANO Lazzaris srl, azienda trevigiana che dal 1901 produce mostarde, salse dolci piccanti e confetture biologiche, sceglie Gruppo Basso – Lefim per l'apertura di un sito e una nuova linea di produzione tutto dedicato a salse e confetture BIO a Conegliano. L’azienda, oggi gestita da Alberto, quarta generazione Lazzaris, ha scelto infatti di investire in un ulteriore spazio di 230 mq all’interno di un immobile di proprietà di Gruppo Basso Lefim, situato nella zona industriale di Campidui, confermando così la fiducia all’azienda trevigiana con la quale collabora da alcuni anni.

L’immobile, progettato per destinazione artigianale-produttiva e collocato in posizione strategica, prospiciente la statale Pontebbana (a circa 1 km da Conegliano e a circa 5 km dall’autostrada A 27), dispone di locali ufficio, laboratori per la produzione e spazi ideali per la logistica, con depositi e ampi piazzali di manovra recintati ed illuminati. Il sito di Conegliano sarà esclusivamente dedicato alla produzione e allo smistamento dei prodotti biologici, su cui Lazzaris investe dal 2005 realizzando confetture di frutta biologica composte dall’80% di frutta 20% da zucchero di canna e succo di limone senza l’utilizzo di pectina.

La scelta di Lazzaris, marchio celebre le sue mostarde di mele cotogne, conferma ancora una volta la bontà della strategia immobiliare di Gruppo Basso, che con Lefim, divisione commerciale del Gruppo, ha sempre mirato a favorire lo sviluppo delle realtà produttive locali. A tal proposito, Gruppo Basso – Lefim agevola l’insediamento di nuove realtà produttive nei propri immobili, individuando formule di finanziamento personalizzate e offrendo una consulenza immobiliare specifica e nuove formule contrattuali per l’acquisto e l’affitto. L’assistenza è garantita anche sul piano tecnico, con agevolazioni sui costi di trasloco e sostegno nella realizzazione di migliorie agli immobili.