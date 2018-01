"Leo da Vinci" al cinema con gli autori: un successo al The Space le proiezioni del film

SILEA Dopo le anteprime affollate e molto applaudite della settimana scorsa a Firenze, Roma, Milano e Silea, finalmente questo weekend è arrivato nei cinema “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”, l’ultima fatica di Gruppo Alcuni. Sergio Manfio, che firma regia e sceneggiatura, insieme a Francesco Manfio, coautore della storia e produttore esecutivo, hanno deciso di presenziare a tutte le proiezioni di sabato 13 e domenica 14 gennaio a The Space Cinema di Silea per salutare gli spettatori. Nell’atrio del multisala gli spettatori hanno così trovato anche Botte, la straordinaria macchina costruita dal giovanissimo Genio toscano che gli spettatori possono vedere nel film: una macchina capace di spostarsi in terra, per mare e (questa sarebbe la speranza di Leo) anche nel cielo. I bambini sono poi potuti salire a bordo e provare l’ebbrezza, anche se solo virtuale, della guida…oltre ad aver potuto fare foto e selfie! Durante le priezioni, poi, i bambini hanno ricevuto un libretto con i giochi e gli stickers ispirati al film, oltre a un bellissimo adesivo in edizione speciale realizzato solo per il multisala di Silea.

