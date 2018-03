Da Zelig a Ponzano, sale l'attesa per l'arrivo del comico Leonardo Manera

PONZANO VENETO Dopo l’ottimo successo di tutte e tre le rappresentazioni in cartellone, sale l’attesa per la esibizione conclusiva della ottava edizione della rassegna patrocinata dal Comune di Ponzano Veneto, “Spettacoli per Voi”, promossa e organizzata da AVIS, Auser “Il Chicco di Grano”, El Larin Club socio-culturale e ricreativo, Ente Palio di Paderno, Merlengo e Ponzano.

A calcare la scena del palco del Palazzetto Parrocchiale di Paderno sarà, sabato 24 marzo, Leonardo Manera con lo show “Italian beauty”, attraverso cui il comico milanese indaga con sottile umorismo i paradossi di un paese pieno di contraddizioni. Monologhi, personaggi e canzoni danno voce e corpo, con morbida e pungente ironia, ai furbetti, a chi ce la mette tutta, ai cinici, ai reazionari ma anche ai sognatori. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21,15, il costo di ingresso è di € 10,00. I botteghini apriranno alle ore 20,00.