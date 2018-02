Iscrizioni a scuola: Comune, parroci e Istituto Comprensivo scrivono alle famiglie di Breda

BREDA DI PIAVE Il Comune di Breda di Piave, congiuntamente all’Istituto Comprensivo locale, ha inviato alle famiglie residenti con bambini e bambine nati negli anni dal 2012 al 2016 una lettera aperta firmata dal sindaco Moreno Rossetto, dalla dirigente scolastica Milena Dai Prà, dai parroci Don Giorgio Tamai e Don Stefano Vidotto per farli partecipi della qualità dell’offerta scolastica delle strutture presenti sul territorio comunale.

Nella missiva, sindaco, parroci e dirigente scolastico si dimostrano vicini alle famiglie nel delicato momento di scelta di iscrizione dei propri figli alle scuole, fase che comporta impegno e organizzazione non da poco. Allo stesso tempo, nel pieno rispetto delle scelte personali di ogni singola famiglia, la lettera promuove la scelta delle scuole presenti all’interno del territorio comunale, che garantiscono un’offerta formativa valida e molteplice, sia per quanto riguarda gli orari che i servizi correlati.

“In questi anni abbiamo investito molto sulle scuole a Breda. Ricordo solo gli ultimi interventi come la scuola di Vacil riqualificata, il varo del progetto esecutivo per la nuova scuola media Galilei, gli interventi previsti a Pero e a Saletto oltre il costante sostegno economico alle tre scuole dell’infanzia paritarie e il contributo per l’Istituto comprensivo. L’Amministrazione Comunale e le scuole condividono numerosi appuntamenti e iniziative a sfondo culturale e sociale – spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave – dove l’alta la qualità dell’offerta formativa e il rapporto col territorio si coniugano e si collocano nell’ottica di fare comunità. Per questo, di concerto con i parroci e la dirigente dell’Istituto Comprensivo, abbiamo voluto spedire a tutti i genitori che si apprestano al difficile compito di scegliere la scuola dove inserire i propri figli, una lettera aperta che vuole essere il primo tassello di altre iniziative volte a sostenere e qualificare le nostre scuole. La popolazione di Breda è in continua evoluzione e così lo sono le sue scuole, luoghi collettivi del presente e del futuro che vivono grazie alla comunità che li popola”.