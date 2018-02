Liceo in Australia: il 2018 è l’anno giusto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Vivere un’esperienza incredibile dall’altra parte del mondo? Il 2018 è l’anno giusto. Per gli studenti che si iscrivono entro il 28 febbraio al programma High School Flex di WEP – organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo – trascorrere un semestre o un intero anno scolastico in Australia sarà ancora più semplice. Education Queensland International (EQI) mette in palio quattro borse di studio del valore di 1.000 euro per gli studenti iscritti al programma Flex con partenza a luglio 2018. L’High School è un programma pensato per gli studenti dai 15 a 18 anni che desiderano trascorrere un periodo scolastico all’estero, ospitati per tutto il periodo da una famiglia del posto. L’Australia, secondo l’OCSE, vanta uno dei più alti standard di vita al mondo e infatti il numero di giovani exchange students diretti verso questo paese è cresciuto del 73% solo nell’ultimo anno. Le scuole australiane permettono agli studenti di cimentarsi in diverse attività come teatro, arte, musica, abilità oratoria e sport. L’anno scolastico inizia a fine gennaio e termina a fine novembre ed è suddiviso in quattro trimestri, intervallati da circa due settimane di vacanza (ad aprile, luglio e settembre, mentre le vacanze estive si svolgono nei mesi di dicembre e gennaio). COME FARE PER VINCERE LA BORSA DI STUDIO? Per candidarsi è sufficiente iscriversi al colloquio di selezione entro il 28 febbraio 2018 e seguire il normale iter di selezione e preparazione del programma. Il 7 marzo 2018 verrà fatta una prima selezione di candidati per determinare 15 finalisti, ai quali verrà chiesto di produrre un breve video in cui si risponde alla domanda: Why am I the right person to be an international student ambassador in Australia? I vincitori verranno annunciati entro il 30 aprile 2018. Per ulteriori informazioni https://www.wep.it/borse-di-studio-semestre-anno-australia