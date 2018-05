Dopo lo scandalo per il volantino "hot", il Liceo Marconi annulla il ballo studentesco

CONEGLIANO Galeotta fu una foto osè sul volantino del ballo scolastico. Possiamo riassumere così la vicenda che in queste ore sta vivendo il Liceo Marconi di Conegliano, al centro di una polemica mediatica a causa di un depliant che ritraeva una giovane ragazza vestita in abiti succinti con a fianco la scritta "Puoi avere tutto ciò che vuoi se sei vestita per averlo". Il tutto ideato da alcuni ragazzi per pubblicizzare il ballo di fine anno. Subito però il volantino è finito nel mirino di genitori ed insegnanti, scioccati per il messaggio che era sottinteso, secondo loro, nella foto. Della stessa opinione, come riporta "il Gazzettino", anche il preside dell'istituto che ha subito preso le distanze tramite una lettera inviata alle famiglie, agli studenti e al corpo docente. A quel punto, vista la presa di posizione degli 'adulti', per i rappresentanti degli studenti non c'è stata altra scelta che annullare l'evento con buona pace di tutti, precisando però che nulla era stato fatto con l'intento di discriminare le donne o proporre comunque un messaggio 'sessuale' nel contesto di un evento scolastico.