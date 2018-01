Liceo in quattro anni, porte aperte al Pio X

TREVISO l ministero dell’istruzione ha già aperto i termini per le iscrizioni a scuola per il prossimo anno scolastico. Il Collegio Pio X, ad un tornante impegnativo della propria proposta formativa, offre la possibilità di un ‘ripasso’ delle proprie strutture e di una presentazione dettagliata, dopo l’istituzione da parte del Ministero, del nuovo liceo scientifico quadriennale. Il nuovo liceo quadriennale aprirà infatti i battenti per la prima volta da quest’anno a settembre e per un numero calmierato di studenti, al massimo 25. I contenuti del nuovo percorso, le modalità didattiche e la distribuzione delle ore di insegnamento sono stati attentamente elaborati dai docenti del Pio X, tanto da meritare l’autorizzazione del ministero. Considerato il livello elevato di preparazione da raggiungere, il progetto ha preso in considerazione anche il livello linguistico in ingresso degli studenti e delle competenze necessarie per iniziare senza difficoltà il nuovo percorso che in quattro anni deve svolgere i programmi del quinquennio. E’ stato quindi previsto un test d’ingresso, di natura non selettiva, che consenta di consigliare, nel caso in cui gli studenti non dimostrassero di possedere un livello adeguato, o un orientamento diverso oppure un corso di potenziamento della lingua inglese offerto dalla scuola. Nel ‘Porte Aperte’ saranno indicati i dettagli di questo aspetto del nuovo percorso.

Oltre al quadriennale e alle strutture di eccellenza come il planetario, i laboratori di robotica e di scienze, l’auditorium e le lavagne elettroniche, il ‘Porte Aperte’ di domani sarà l’occasione per ripresentare alle famiglie e ai ragazzi la lunga e articolata tradizione scolastica e formativa del Collegio, costantemente rigenerata dall’innovazione e dalle risposte alle esigenze del territorio, come sono la Scuola media bilingue con English Premium, l’International e il Quadriennale, ma anche i percorsi di robotica, di musica. Dall’inizio del pomeriggio i docenti risponderanno poi alle domande dei visitatori in merito a infanzia, primaria, medie, International e tutti i licei esistenti in Borgo Cavour.