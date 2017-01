Il tour di Ligabue nella Marca: il 9 maggio concerto alla Zoppas Arena

CONEGLIANO Luciano Ligabue torna dal vivo con un tour che farà tappa nei palazzetti di tutta Italia in cui presenterà il suo nuovo album "Made In Italy": il prossimo 9 maggio il rocker sarà sul palco della Zoppas Arena di Conegliano per un concerto che si preannuncia imperdibile per le migliaia di suoi fan della nostra provincia. I biaglietti saranno messi in vendita sul circuito "Ticketone". Il Liga tra meno di un mese, il 1° febbraio, si esibirà a Jesolo al Pala Arrex per una sorta di tappa zero del tour.