A Lignano Sabbiadoro eletta Miss Mamma Italiana: è la moglianese Stefania Bonanno

MOGLIANO VENETO Ad un mese dalla Finale Nazionale 2017, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2017”, la bella 33enne friulana Giorgia Granata, ripartono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso), in collaborazione con il settimanale Confidenze, Winni’s Natural, Conad commercianti indipendenti, Marette Beachwear, Oscar Rent ed Elly calze e collant.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Nella splendida cornice di Piazza Marcello d’Olivo, sul lungomare di Lignano Pineta, si è svolta la prima selezione friulana valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Stefania Bonanno 33 anni, consulente assicurativa, di Mogliano Veneto e mamma di Giulio di 5 anni. Stefania è una dolce e simpatica mamma, con capelli castani ed occhi marroni, alta 1.70 per 57 kg., con il sogno di vere un altro figlio e poter vivere al mare.

Altre le mamme premiate :

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” ELENA STETCO, 29 anni, libera professionista, di Fonte, mamma di Loris ed Emma, di 9 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” PAMELA PHIRI, 33 anni, casalinga, originaria del Malawi, residente a Piovene Rocchette (VI), mamma di Maria Kelly di 17 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” FILOMENA PONZIGLIONE, 42 anni, barista, di Cavallino Treporti (VE), mamma di Giuseppe di 15 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” GIULIANA BRASIELLO, 41 anni, imprenditrice, di Caorle (VE), mamma di Miriana di 21 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” NICOLETTA LOZITO, 37 anni, casalinga, di Candelù, mamma di Noemi, Steven e Gaia, di 17, 13 e 6 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a ROMINA DALLA BONA, 46 anni, collaboratrice scolastica, di Carlino (UD), mamma di Greta di 20 anni. “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” ALESSANDRA PINTON, 54 anni, impiegata, di Civè di Correzzola (PD), mamma di Gaia di 18 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” GABRIELLA BUSO, 54 anni, casalinga, di Brugine (PD), mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 25, 23 e 20 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Lara Biscuola “Miss Mamma Italiana Gold 2016”, Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana” ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni e le Pre Finaliste Nazionali dell’edizione 2018, capitanate da Giorgia Granata “Miss Mamma Italiana 2017”. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.