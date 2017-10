Lilt e Teatro del Pane insieme per la campagna "Nastro Rosa" al teatro comunale

TREVISO Uno straordinario appuntamento con il Teatro del Pane al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, per sostenere i progetti a favore delle donne operate di tumore al seno, in collaborazione con la Breast Unit della Usl 2. Accade venerdì 27 ottobre, quando per una sera, sotto la regia di Mirko Artuso, il Teatro del Pane lascerà la consueta sede di Fontane di Villorba, per entrare nella storica sala di Corso del Popolo a Treviso, in occasione della campagna “Nastro Rosa” con cui la LILT – Lega italiana per la lotta contro i tumori ogni mese di ottobre sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di prevenire il tumore alla mammella, il più frequente tra le donne, con circa 45.000 nuovi casi ogni anno in Italia, di cui 800 in provincia di Treviso. La LILT ha trovato nel Teatro del Pane un validissimo alleato per far sì che il messaggio arrivi al pubblico attraverso un alto linguaggio artistico e culturale.

In scena iI Circo dei fratelli La Notte. Apre al crepuscolo, chiude all’aurora. È il circo dei sogni, il luogo dove realtà e illusione si fondono e la fantasia dispiega il suo infinito ventaglio. Appare senza preavviso e il divertimento è garantito. La notizia si diffonde in un lampo, e una folla impaziente si assiepa davanti ai cancelli. Un esercito di appassionati lo insegue dovunque per ammirare le sue straordinarie attrazioni: acrobati volanti, contorsioniste, giocolieri, musicisti, clown. Ma dietro le quinte due misteriosi rivali (Andrea Appi e Ramiro Besa) ingaggiano la loro partita finale, una magica e divertente sfida tra due fratelli. “Il Circo delle meraviglie” è una nuova produzione del Teatro del Pane, protagonista l’esilarante duo dei Papu e alcuni dei migliori artisti e musicisti del circo teatro: Lara Quaglia, Veronica Canale, Paolo La Torre. Regia di Mirko Artuso, direttore artistico del TdP.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere i progetti della LILT a Treviso, che alle donne operate al seno offre un servizio di supporto psicologico, partecipa al programma per la ricostruzione dell’areola e pigmentazione del capezzolo ed è attiva sul fronte dell’informazione e prevenzione delle neoplasie mammarie. Il Teatro del Pane sostiene a sua volta la campagna della LILT unendo spettacolo e messaggio sociale. Il Circo delle Meraviglie va in scena venerdì 27 ottobre dalle ore 20.30. E’ attiva la prevendita per acquistare il biglietto unico d’ingresso 15,00 euro. Un piccolo prezzo per una grande causa.