Anas, limitazioni al transito in Pontebbana

TREVISO Anas comunica che dal 21 maggio al 31 agosto lungo la statale 53 “Postumia” sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari tra il km 4,065 e il km 22,260, tra i territori comunali di Vicenza e Cittadella (PD). La limitazione è necessaria per provvedere al risanamento della pavimentazione nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria attivati in regime di Accordo Quadro e non sarà in vigore durante i giorni festivi. Inoltre, per consentire il completamento dei lavori di dismissione di un metanodotto, consistenti nel rifacimento della pavimentazione, dal 21 al 23 maggio sarà istituito il senso unico alternato sulla statale 13 “Pontebbana”, nel tratto compreso tra il km 26,140 e il km 26,224, nel comune di Treviso.

La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria notturna 20 – 07. Lungo il tratto sarà inoltre in vigore il limite di velocità a 30 km/h nonché il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.