Limitazioni del traffico: oggi il primo giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni

MONTEBELLUNA In merito alle nuove disposizioni relative alle limitazioni della circolazione stradale in centro città entrate in vigore con il 1 gennaio 2018 a Montebelluna interviene il sindaco, Marzio Favero, con queste parole: “Abbiamo cercato di avere un approccio che fosse il meno impattante possibile per i cittadini individuando un'area più ridotta rispetto all'intero territorio per l'attuazione degli indirizzi europei riguardo il contenimento delle emissioni in atmosfera. E' un primo approccio moderato avviato in modo da conciliare con il buonsenso le indicazioni europee e le disposizioni recepite dalla Regione Veneto nel contesto montebellunese permettendo ai cittadini con mezzi a cui viene interdetto il traffico di avvicinarsi comunque al centro utilizzando il parcheggio Sansovino e quello di Largo X Martiri.

Si fa presente che sono stati installati tredici segnali stradali fissi in corrispondenza degli accessi alla zona centrale soggetta all'interdizione del traffico. Sono stati inoltre installati 10 pannelli a messaggio variabile che riporteranno gli avvisi di divieto in caso di superamento dei limiti per più giorni. Continua il sindaco, Favero: “Con l'occasione, oltre alla tradizionale segnaletica statica, siamo finalmente riusciti a trovare una ditta in grado di riattivare i pannelli a messaggio variabile che non erano più stati utilizzati perché la ditta che li aveva installati aveva chiuso. Questo ci consente di gestire in maniera più agevole la comunicazione sul tema con i cittadini. Va detto che per le prime settimane la Polizia locale avrà un atteggiamento pedagogico nei riguardi dei conducenti in modo da insegnare le nuove regole”. Attualmente alla Polizia Locale si è rivolta una decina di persone per avere informazioni in merito alle deroghe. In caso di deroga i cittadini possono in alcuni casi dotarsi di autocertificazione, in altri casi rivolgersi alla Polizia locale presentando specifica richiesta. Essendo l'ordinanza valida nei giorni feriali ed essendo ieri giorno festivo, oggi è il primo giorno in cui le limitazioni sono in vigore. Per ora non sono state emesse sanzioni.