Guasto ad un treno ad Albaredo, caos sulla Treviso-Vicenza

CASTELFRANCO Un treno passeggeri, a causa di un guasto avvenuto ad Albaredo, si è bloccato nella prima mattinata di oggi mandando in tilt l'intera linea Treviso-Vicenza. Pesanti i ritardi lungo la tratta con alcuni treni che sono stati cancellati. Disagi per i pendolari presenti nelle stazioni, in attesa di poter partire.