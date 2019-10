Lite notturna fuori da un bar: giostraio spara al piede ad un 32enne

Tragedia sfiorata venerdì sera di fronte al bar sport "da Rosetta" a Contea di Montebelluna. A seguito di un litigio per futili motivi, dettato principalmente dai fumi dell'alcol, un 32enne montebellunese è stato ferito ad un piede da un proiettile di pistola. In realtà i colpi esplosi a terra, da parte di un giostraio della zona, sarebbero stati tre, ma fortunatamente solo uno ha colpito il malcapitato 32enne che, a seguito delle lesioni riportate, è stato subito portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica. In seguito, sul posto, sono arrivati i carabinieri che, dopo aver raccolto alcune testimonianze, si sono portati presso l'abitazione dell'aggressore che è stato così denunciato per lesioni.