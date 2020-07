Folle lite a Cornuda, il proprietario di casa aveva ucciso la madre da giovane

Le indagini in corso sulla folle lite di venerdì 10 luglio in via Manzoni a Cornuda, hanno portato alla luce nuovi dettagli sulla vita del presunto aguzzino accusato di aver violentato, legato e cosparso di benzina M.A, un ragazzo di soli 20 anni che aveva chiesto aiuto ai genitori con un messaggino. Il 63enne V.G., ex proprietario dell'abitazione dov'è avvenuto il litigio, è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma le ricerche sul suo passato hanno fatto emergere una vicenda piena di ombre.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", infatti, l'uomo era stato arrestato, oltre 40 anni fa, per aver ucciso sua madre a colpi di pistola. Dopo il fermo V.G., ancora minorenne, era stato affidato a un noto medico di Pederobba che l'aveva adottato come figlio acquisito. Alla morte del dottore, nel 2015, V.G. aveva ricevuto in eredità la casa del medico ma aveva deciso di allontanarsi da Pederobba, trasferendosi all'estero, in Europa dell'Est, salvo poi fare ritorno nella Marca arrivando a Cornuda nel 2018. La mansarda di Via Manzoni dove i carabinieri l'hanno trovato nudo e privo di sensi insieme al giovane 20enne violentato e cosparso di benzina, era stata messa in vendita ancora prima del lockdown. V.G. non era più il proprietario dell'abitazione ma stava continuando ancora a viverci, posticipando il trasloco per una serie di problemi di salute. Venerdì l'intervento di ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco. A inizio anno aveva chiesto aiuto ai servizi sociali di Cornuda ma ad aiutarlo era stata la famiglia del 20enne ritrovato nudo e legato nella mansarda di Via Manzoni. Una vicenda ancora con molti punti da chiarire.