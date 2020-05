Lite furiosa tra vicini, spunta anche una pistola: denunciato un 27enne

Momenti di tensione sabato mattina a Colfosco di Susegana. La polizia è infatti dovuta intervenire nei pressi di alcune abitazioni a causa di un feroce diverbio nato tra due vicini di casa, un 45enne marocchino e un 27enne del posto, entrambi senza precedenti penali alle spalle. A far scaturire il litigio sarebbero state alcuni ruggini del passato mai sopite, tanto che in breve tempo il ragazzo, minacciando la famiglia del 45enne, ha persino estratto un'arma. A quel punto è subito scattata la chiamata alle forze dell'ordine che, una volta giunte sul posto, hanno verificato come l'arma brandita fosse fortunatamente solo un giocattolo ma, nonostante questo, il giovane è stato comunque denunciato per minacce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.