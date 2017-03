Il titolare di un bar del centro non le lascia usare la toilette: 27enne chiama la polizia

TREVISO Venerdì sera sulle ore 19 una donna trevigiana di 27 anni ha chiamato polizia perché convinta che il titolare di un bar appena fuori mura impedisse a lei e alla figlioletta di pochi anni di usufruire della toilette a causa del fatto che non avesse ancora ordinato nulla nel suo locale. Dopo alcuni minuti di diatriba tra lei e il titolare 30enne, la donna ha poi deciso di contattare le forze dell'ordine che, una volta appurato quanto successo, hanno anche constatato come in realtà il rifiuto del gestore del bar fosse da riferirsi ad una momentanea inagibilità del bagno della struttura, sottoposto a lavori, e non quindi a discriminazione di alcun genere. A quel punto, calmati gli animi grazie all'intervento paciere della polizia, i due protagonisti della vicenda si sono stretti la mano e la serata ha potuto continuare per entrambi.