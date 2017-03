Litigano per il parcheggio: 47enne trevigiano riga l'auto ad uno straniero e viene denunciato

TREVISO Nella giornata di giovedì scorso, intorno alle ore 10, una accesa lite per questioni di parcheggio ha portato all'intervento di una volante della polizia. A scatenare il parapiglia è stato un 47enne trevigiano che è andato in escandescenze quando ha visto un'utilitaria Volkswagen, guidata da un cittadino straniero di 45 anni, bloccargli la strada lungo la pista ciclabile di viale IV Novembre a Treviso.

Il cittadino starniero in questione era infatti seduto nell'auto in attesa di trovare parcheggio, ma il suo mezzo impediva al 47enne di continuare la sua corsa in bicicletta. A quel punto ne è nato un acceso diverbio, con il trevigiano che a più riprese ha insultato il 45enne che, di ricambio, gli mostrava il dito medio continuando la discussione. Dopo qualche minuto di improperi la situazione sembrava essere risolta quando finalmente si era liberato un posteggio auto, tanto che entrambi pian piano si sono allontanati dalla zona. Poco dopo però, evidentemente ancora rancoroso per quanto successo prima, il 47enne è tornato indietro è con un mazzo di chiavi ha completamente rigato una fiancata del mezzo del 45enne.

Una volta tornato a bordo, però, lo straniero si è accorto del danneggiamento e, vedendo ancora nei paraggi 'il nemico', ha iniziato ad inveire contro di lui fino a quando non è intervenuta la polizia che, mettendo sotto pressione entrambi, ha ricostruito l'accaduto finendo per denunciare per danneggiamenti il cittadino trevigiano.