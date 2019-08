Capo-ultra latitante arrestato dalla squadra mobile a Loria

All’alba dello scorso 30 luglio, gli investigatori della squadra mobile di Treviso e Novara hanno rintracciato e tratto in arresto un 44enne foggiano, S.A.. L’uomo, ultrà del Novara calcio, doveva scontare una pena di oltre 7 anni di carcere per aver commesso numerosi reati, tra cui un’aggressione nei confronti di poliziotti intervenuti per sedare una rissa avvenuta in una discoteca di Vercelli nel 2009. In quell’occasione, l’arrestato insieme ad altri ultras del Novara calcio, si era reso autore di violenze e minacce di ritorsione verso gli agenti. Lo stesso è stato rintracciato dai poliziotti in un appartamento a Castion di Loria dove si era nascosto. Ora è in carcere a santa Bona.