Cigno ferito dagli ami dei pescatori: salvato dalla polizia provinciale

LORIA A Loria, lungo il sentiero natura degli Ezzelini che percorre le rive del torrente Muson, la Polizia Provinciale è intervenuta a soccorrere un cigno in difficoltà. Da diversi mesi una coppia di cigni insediatasi nelle vicinanze del centro di Loria e divenuti punto di riferimento per i numerosi frequentatori del sentiero natura, veniva monitorata dagli agenti provinciali, assicurando in modo discreto la sicurezza degli animali accuditi e sfamati dai frequentatori del luogo che ne avevano fatto orgoglio ed attrazione locale.

Ieri però durante un sopralluogo in loco la Polizia Provinciale nota in uno dei cigni, il maschio, un comportamento anomalo che evidenziava movenze difficoltose e innaturali. Dopo una attenta osservazione eseguita con il binocolo, la Polizia Provinciale notava che l'animale mostrava un pesce artificiale dotato di ami e lenza, impigliato nella zampa sinistra del cigno.

Questa mattina gli agenti, intervenuti sul posto, pur tra le difficoltà dovute alle caratteristiche ambientali, hanno catturato il cigno in acqua e tolti con attenzione e delicatezza gli ami conficcati, hanno rimesso in libertà il cigno il quale tornato subito dalla sua compagna ha ottenuto la manifestazione di gioia di tutti i passanti.