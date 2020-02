I-phone X a 500 euro, vero affare: impiegata truffata

I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato in stato di libertà per truffa un uomo di 31 anni e una donna 33enne, entrambi italiani, ma senza fissa dimora e conosciuti alla giustizia. I due hanno dapprima messo in vendita in internet un telefono "Iphone X", quindi una volta ottenuto il pagamento di 500 euro su carta postepay da un'impiegata 25enne di Loria, si sono resi irreperibili.