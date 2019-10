Tre chili e mezzo di marijuana in casa, arrestato operaio 50enne

Operazione anti-droga dei carabinieri di Riese Pio X a Loria, nei giorni scorsi. Ad essere arrestato, in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente, un operaio 50enne, senza nessun precedente penale alle spalle. L'uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 3 chili e 450 grammi di marijuana, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. L'indagato è stato poi collocato in regime di arresti domiciliari. Stamattina, giovedì, presso il Tribunale di Treviso, è stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.