Los Roques, 10 anni fa la scomparsa della famiglia Durante

PONZANO Era il 4 Gennaio 2008. Sono passati ben dieci anni da quel drammatico momento per la famiglia Durante. Il bimotore decollò alle ore 9 da Caracas direzione Los Rouques, senza però raggiungere mai la destinazione. Quel velivolo con a bordo 14 persone sprofondo nelle acque Mar dei Caraibi. La famiglia di Ponzano composta da il padre Paolo, la moglie Bruna e le figlie Emma e Sofia non tornarono più a casa.

Il 4 gennaio 2016 la procura di Roma archivio il caso ma amici e parenti chiedono giustizia e chiedono che quei corpi possano tornare a casa. "Lo stato non fa nulla. - ha dichiarato Alessia Durante, sorella di Paolo, al quotidiano "Il Gazzettino di Treviso" - Spende l'ira di Dio per restituire le salme dei migranti, per gli italiani niente". Una, famiglia, un paese, una comunità che 10 anni dopo, vuole veder tornare a casa Paolo, Bruna, Emma e Sofia.