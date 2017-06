La lotta al fumo regala risultati incoraggianti: in Veneto i fumatori scendono al 22%

TREVISO C'è ancora molto lavoro da fare ma i dati emersi a pochi giorni di distanza dalle celebrazioni per la Giornata mondiale senza tabacco, in Veneto, mostrano che la maggioranza degli adulti non è solito fumare (56%) o ha smesso recentemente di consumare sigarette. I fumatori veneti sono il 22% della popolazione (737.000 persone circa). L’abitudine al fumo è maggiormente diffusa fra i più giovani tra i 25 e i 34 anni ma tende a ridursi con l’avanzare dell'età. Sono ancora gli uomini (26%), rispetto alle donne (18%), i detentori del primato del fumo.

Sono questi i dati più significativi che il Governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto emergere attraverso i suoi canali social. Mediamente, il consumo giornaliero di sigarette si attesta intorno alle 10 sigarette circa, mentre i forti fumatori (15%) arrivano a consumare più di un pacchetto al giorno. Un dato positivo viene dal fatto che, rispetto al 2008, la prevalenza dei fumatori tra i 18 e i 69 anni si è ridotta, passando dal 26% al 22%. La Regione Veneto ha in atto una serie di ben nove programmi di prevenzione tutti rivolti ai giovani. Secondo l’ultima indagine HBSC (Health Behaviour in School–aged Children) che riguarda ragazzi di 11-13 e 15 anni, in Veneto, i 15enni che dichiarano di aver sperimentato il fumo sono più del doppio dei 13enni (53% vs 22%). Come la sperimentazione anche l’abitudine al fumo cresce velocemente con l’aumentare dell’età: e i ragazzi superano le coetanee. E' per loro che questi nove programmi di prevenzione regionale sono stati creati. Uno strumento che potrebbe giocare nei prossimi mesi un ruolo fondamentale nella lotta contro il consumo di tabacco nella nostra Regione.