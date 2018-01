Lotteria Italia: nella Marca trevigiana un biglietto vincente da ventimila euro

PIEVE DI SOLIGO Al termine della grande festa di Anagni per la vittoria dei 5 milioni del primo premio della Lotteria Italia, nella serata dell'Epifania la fortuna ha baciato ancora una volta diverse città del nostro Paese.

Dopo l'estrazione dei primi cinque premi principali, nessuno dei quali è finito in provincia di Treviso, la serata della Lotteria Italia è proseguita con l'estrazione dei premi di seconda e terza fascia rispettivamente da 50 mila e da 20 mila euro ed è proprio in quest'ultima fascia che è stato estratto il fortunato biglietto di un giocatore trevigiano residente a Pieve di Soligo che, con il numero di serie R 229577, si è portato a casa la somma di ventimila euro. Un montepremi di tutto rispetto che il fortunato trevigiano potrà riscuotere nelle prossime ore. I biglietti venduti quest'anno in tutta Italia sono stati oltre otto milioni, mentre i soldi vinti con i premi messi in palio hanno raggiunto quota 28 milioni di euro. Per l'agenzia specializzata Agipronews, si tratta del terzo miglior risultato dal 2011 a oggi per il maggior numero di biglietti venduti in Italia.

Centottanta giorni, vale a dire sei mesi, è invece il lasso di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti, utile per reclamare i premi della Lotteria Italia. I vincitori, ricorda Agipronews, debbono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento, poi, avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il quale, viene sottolineato, può anche essere spedito direttamente all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).