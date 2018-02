Padre di famiglia muore d'infarto davanti a moglie e figli a soli 40 anni

PEDEROBBA E' morto a soli 40 anni, per un infarto improvviso e fatale, davanti agli occhi dell'inerme moglie Monika e dei loro due figli picoli. A perdere la vita mercoledì mattina intorno alle 7, nella propria abitazione di via Gazzona a Covolo di Pederobba, come riporta "la Tribuna", è stato il bosniaco Zeljko Lukic. Padre di due bambini di 6 e 2 anni, l'uomo è perito a causa di arresto cardiaco mentre si trovava in casa con la famiglia. Immediatamente soccorso dalla moglie, è stato fatto oggetto di massaggio cardiaco per diversi ed interminabili minuti, fino all'arrivo dei medici del Suem 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 40enne prima di portare la salma all'ospedale di Montebelluna dove nelle prossime ore si deciderà se proseguire o meno con l'autopsia. In conseguenza di ciò, ancora non sono state fissate le date delle esequie.