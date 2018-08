Tremendo schianto, muore il fratello del sindaco di Crespano

VICENZA Tragedia sull'Altopiano di Asiago. Verso le 2:30 della notte tra domenica e lunedì un'auto è uscita di strada lungo la strada provinciale Vitarolo tra Conco e Lusiana al km 2 della SP 89. Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento, ma dalle prime informazioni sembra che la vettura abbia distrutto il guardrail e sia precipitata nel dirupo sottostante in mezzo al bosco.

In auto si trovava una coppia: la donna è riuscita a liberarsi dalle lamiere dopo ore e a dare l'allarme una volta raggiunta la propria casa, mentre l'uomo al volante dell'auto, un 39enne di Fara Vicentina ma residente a Crespano, è deceduto a causa dello schianto. Si tratta di Lorenzo Rampin, fratello del sindaco di Crespano del Grappa, Annalisa. Lascia la moglie, da cui si era separato, e due figli di 14 e 8 anni.

I vigili del fuoco di Asiago, i carabinieri della stazione di Lusiana e il Suem sono arrivati sul posto prima delle sei del mattino. I pompieri hanno raggiunto la vettura, purtroppo come constatato dal medico del suem 118, il passeggero era già deceduto. Con un autogru dei pompieri arrivata da Treviso si è provveduto al recupero della Mercedes A180. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle ore 13.