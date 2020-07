Lutto nel mondo del volley, è morto il papà di Alberto Cisolla

Si è spento domenica 13 luglio, all'età di 76 anni nella sua casa di Vacil di Breda, Renato Cisolla, padre di Alberto Cisolla, ex giocatore della Sisley.

Aveva scoperto il male 5 anni fa, una patologia polmonare che aveva affrontato con coraggio. In un primo momento il fisico dell'uomo aveva retto bene ai lunghi e intensi cicli di terapia e tutto sembrava andare per il meglio. Poi però, lo scorso inverno, c'è stato un aggravamento della sua situazione. Renato Cisolla aveva difficoltà a deglutire e faceva fatica a mangiare ed era scattato il ricovero in ospedale. Una volta tornato a casa, con il fisico molto indebolito, non ha superato l'ennesima crisi.

Unico figlio maschio in famiglia, Renato Cisolla aveva cominciato a lavorare a 14 anni per aiutare la madre, rimasta vedova quando lui era molto piccolo. Lavorava e studiava, di sera, arrivando al diploma. Poi aveva trovato lavoro all'Enel, dove aveva scalato i gradini di una carriera conclusa da dirigente.

"Aveva una passione per la pallavolo paragonabile alla nostra - dice il figlio Alberto - forse persino di più. Una amore travolgente che aveva scoperto quando io e mio fratello muovevamo i primi passi nelle giovanili. Era sempre composto ma so che dentro impazziva di gioa per le nostre vittorie come ci rimaneva molto male quando le cose non andavano bene".

I funerali di Renato Cisolla si svolgeranno giovedi 16 luglio alle 10,30 presso la Chiesa parrocchiale di Breda di Piave. La salma verrà invece tumultata nel cimitero di S.Bona a Treviso.