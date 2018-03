Grave lutto per il presidente di TVB Vazzoler

TREVISO Giornata molto triste per il mondo della De' Longhi Treviso Basket, che piange un doppio lutto che incredibilmente ha colpito oggi la famiglia del Presidente Paolo Vazzoler: all'alba la tragica notizia della scomparsa della suocera Sonia Giuriato, 81 anni, mamma della moglie Monica Tonon; in tarda mattinata è mancata improvvisamente anche la mamma del Presidente Paolo Vazzoler, Laura Minello di 91 anni. "La società rivolge le sue più sincere condoglianze - si legge in una nota di Treviso Basket- in questo momento di profondo dolore a Paolo, Monica, alle figlie Virginia e Camilla e a tutta la famiglia".